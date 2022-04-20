«Алания» — «Зенит»: прямая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 17:00
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Сегодня, 20 апреля, состоится матч «Алания» — «Зенит». Встреча 1/4 финала Кубка России сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Алания» — «Зенит».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогать ему будут ассистенты Алексей Стипиди и Андрей Гурбанов (оба — Краснодар). Резервный рефери — Сергей Чебан (Москва).
В 1/8 финала Кубка России «Алания» обыграла тульский «Арсенал» со счётом 1:0, а «Зенит» разгромил «КАМАЗ» (6:0). Действующим победителем турнира является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.
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