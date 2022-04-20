Самедов: клубы из Москвы подписали документ — нельзя уводить игроков на уровне академий

Бывший футболист сборной России Александр Самедов, который работал с молодёжью в «Локомотиве», рассказал о договорённости клубов из Москвы в отношении игроков академий.



«Между московскими клубами был подписан документ, что нельзя уводить друг у друга футболистов на уровне академий. Приходилось искать по всей России. Я не мог просто приглашать игроков, которые мне нравились, из «Динамо», «Спартака» или ЦСКА. Много ребят нашли в Балашихе. Мы привели очень много игроков.



Меморандум московских академий, по-моему, был подписан в прошлом году. Но ситуации бывают разные. Например, какой-то футболист сам хочет уйти из одной академии в другую — тогда у него есть такая возможность. Документ нужен для того, чтобы не было наглых переманиваний и краж игроков», — цитирует Самедова «Спорт-экспресс».