Александр Самедов ответил на обвинения в том, что брал откаты в «Локомотиве»
Поделиться
Бывший футболист сборной России Александр Самедов, который работал с молодёжью в «Локомотиве», ответил на обвинения в том, что брал откаты в московском клубе.
«Это неправда. С кого я мог получить откаты? Если посмотреть на мою зарплату, и сколько я заработал… Про какие суммы идёт речь?
У меня есть клиника пластической хирургии, которая хорошо зарабатывает, у меня есть склады, рестораны и то, что я заработал за карьеру. Представляешь, как это было бы для меня унизительно… Я знаю, что есть такие люди, которые подходят к футболистам и берут. Не применительно к «Локомотиву» — в принципе. Ты представляешь, как это унизительно и как можно замараться в этом?», — цитирует Александра Самедова «Спорт-экспресс».
Комментарии
- 20 апреля 2022
-
15:38
-
15:31
-
15:20
-
15:16
-
15:04
-
14:47
-
14:41
-
14:38
-
14:25
-
14:21
-
14:15
-
14:04
-
14:00
-
13:52
-
13:50
-
13:36
-
13:36
-
13:15
-
13:10
-
13:04
-
12:52
-
12:51
-
12:39
-
12:39
-
12:25
-
12:22
-
12:21
-
12:03
-
11:54
-
11:50
-
11:47
-
11:36
-
11:30
-
11:25
-
11:20
Партнерский контент