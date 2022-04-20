Скончался первый тренер «Ростова» в российской истории

Бывший игрок и первый тренер «Ростова» в российской истории Энвер Юлгушов умер сегодня, 20 апреля, в возрасте 83 лет. Об этом сообщает официальный сайт ФК «Ростов».
Энвер Умярович Юлгушов в качестве игрока провёл за клуб из Ростова-на-Дону 140 матчей в 1950-1960 годах и сумел забить 21 мяч. Юлгушов был уроженцем Ростова-на-Дону.
Он стал первым тренером донского клуба в постсоветской истории. Юлгушов возглавлял «Ростов» с 1990 по 1995 год. В 1991 году вместе с клубом занял 4-е место в Первой лиге первенства СССР (не проиграв по ходу сезона ни одной домашней встречи), что позволило клубу начать следующий сезон в элитном дивизионе только что образованного чемпионата России. С 1997 по 1999 год Юлгушов был тренером астраханского «Волгаря».
О причинах смерти именитого ветерана клуба не сообщается.
- 20 апреля 2022
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