Хёнесс: раздражает, что ценность чемпионства в Германии так сильно упала
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Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс высказался о ценности победы в немецкой Бундеслиге.
«Победа в чемпионате Германии является мерилом всего. Меня раздражает, что ценность чемпионства так сильно упала. Помню, когда я играл, а потом стал молодым директором клуба, мы целую неделю могли праздновать победу в Бундеслиге. А сейчас «Бавария» на девять очков впереди ближайшего преследования, но никто не доволен. Каждая не самая выдающаяся игра «Баварии» подвергается критике», — приводит слова Хёнесса Süddeutschen Zeitung.
«Бавария» в 30 матчах набрала 72 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2021/2022. Второе место занимает дортмундская «Боруссия», набравшая 63 очка.
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