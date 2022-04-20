Хёнесс: раздражает, что ценность чемпионства в Германии так сильно упала

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс высказался о ценности победы в немецкой Бундеслиге.



«Победа в чемпионате Германии является мерилом всего. Меня раздражает, что ценность чемпионства так сильно упала. Помню, когда я играл, а потом стал молодым директором клуба, мы целую неделю могли праздновать победу в Бундеслиге. А сейчас «Бавария» на девять очков впереди ближайшего преследования, но никто не доволен. Каждая не самая выдающаяся игра «Баварии» подвергается критике», — приводит слова Хёнесса Süddeutschen Zeitung.



«Бавария» в 30 матчах набрала 72 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2021/2022. Второе место занимает дортмундская «Боруссия», набравшая 63 очка.

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