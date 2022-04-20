Лука Зидан: Бензема — лучший футболист в мире, поэтому достоин «Золотого мяча»

Вратарь «Райо Вальекано» Лука Зидан, который ранее выступал за мадридский «Реал», назвал нападающего Карима Бензема лучшим футболистом планеты.



«Он впечатляет меня всё больше и больше. Бензема отлично играет и много забивает, у него есть все качества. На сегодняшний день он лучший футболист в мире, поэтому достоин «Золотого мяча». Мы долго были вместе в Мадриде, это мне очень помогало. Я считаю его старшим братом», – цитирует Зидана Marca.



Французский форвард забил 25 голов в 28 матчах нынешнего сезона Ла Лиги — это рекорд Бензема в чемпионате Испании. Ранее лучший результат нападающего был установлен в сезоне-2015/2016, когда он забил 24 гола в 27 матчах. Более того, для 34-летнего футболиста последний гол стал 39-м в 39 матчах за испанский клуб во всех турнирах (чемпионат Испании, Лига чемпионов, Суперкубок Испании). Также на счету Бензема 13 результативных передач.

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