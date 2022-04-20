Экс-директор академии «Локо»: Самедов — обиженный мальчик. Все у него вокруг негодяи

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв ответил экс-футболисту Александру Самедову, который раньше работал с молодёжью в московском клубе.



«Самедов обиделся на меня по двум моментам. Первое — я сказал, что его вина в уходе Иосифова и Мухина. Второе — сказал, что у него нет опыта работы в детско-юношеском футболе, подколов его про то, что у него есть ресторан. В итоге в вышедшем интервью он, по сути, подтвердил оба моих тезиса. К тому же Саша обвинил меня в коррупции. Но что же он поглубже не копнул? Это смешно. Обиженный мальчик. Все у него вокруг негодяи, а сам-то Саша что сделал хорошего?» — сказал Владимир Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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