«Алания» — «Зенит»: составы команд на матч 1/4 финала Кубка России

Стали известны стартовые составы «Алании» и «Зенита» на матч 1/4 финала Кубка России. Встреча пройдёт на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Алания» — «Зенит».



«Алания»: Солдатенко, Шавлохов, Багаев, Гурциев, Хугаев, Хубулов, Засеев, Кобесов, Бутаев, Хабалов, Хосонов.



«Зенит»: Кержаков, Адамов, Алип, Чистяков, Круговой, Барриос, Ерохин, Вендел, Кузяев, Мостовой, Дзюба.



В 1/8 финала Кубка России «Алания» обыграла тульский «Арсенал» со счётом 1:0, а «Зенит» разгромил «КАМАЗ» (6:0). Действующим победителем турнира является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.