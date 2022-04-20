«Алания» — «Зенит»: составы команд на матч 1/4 финала Кубка России
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Стали известны стартовые составы «Алании» и «Зенита» на матч 1/4 финала Кубка России. Встреча пройдёт на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Алания» — «Зенит».
«Алания»: Солдатенко, Шавлохов, Багаев, Гурциев, Хугаев, Хубулов, Засеев, Кобесов, Бутаев, Хабалов, Хосонов.
«Зенит»: Кержаков, Адамов, Алип, Чистяков, Круговой, Барриос, Ерохин, Вендел, Кузяев, Мостовой, Дзюба.
В 1/8 финала Кубка России «Алания» обыграла тульский «Арсенал» со счётом 1:0, а «Зенит» разгромил «КАМАЗ» (6:0). Действующим победителем турнира является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.
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