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Криштиану Роналду принял участие в тренировке «Манчестер Юнайтед»

Криштиану Роналду принял участие в тренировке «Манчестер Юнайтед»
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду провёл тренировку в составе английской команды, сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, сегодня, 20 апреля, португальский футболист прибыл на клубную базу Каррингтон и принял участие в тренировке «Манчестер Юнайтед».

Напомним, ранее Роналду сообщил о смерти своего новорождённого сына. Из-за трагедии португальский форвард пропустил встречу 30-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с «Ливерпулем», которая завершилась победой мерсисайдской команды со счётом 4:0. Во время матча болельщики «Ливерпуля» аплодисментами поддержали португальского футболиста. К акции присоединился и главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

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