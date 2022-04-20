Криштиану Роналду принял участие в тренировке «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду провёл тренировку в составе английской команды, сообщает Manchester Evening News.



По информации источника, сегодня, 20 апреля, португальский футболист прибыл на клубную базу Каррингтон и принял участие в тренировке «Манчестер Юнайтед».



Напомним, ранее Роналду сообщил о смерти своего новорождённого сына. Из-за трагедии португальский форвард пропустил встречу 30-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с «Ливерпулем», которая завершилась победой мерсисайдской команды со счётом 4:0. Во время матча болельщики «Ливерпуля» аплодисментами поддержали португальского футболиста. К акции присоединился и главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.