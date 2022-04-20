Хави: «Барселона» не ведёт борьбу ни за один из титулов, такова реальность

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне.
«Нужно принимать реальность, но мы не собираемся предавать то, во что мы верим. Нужно сохранять веру в себя. Мы обыгрывали великие испанские клубы: «Атлетико», «Реал», «Севилью». Нужно продолжать в том же духе. Я всё ещё настроен позитивно, нужно продолжать движение вперёд.
Реальность такова, что сейчас мы не ведём борьбу ни за один из титулов. Мы должны быть смиреннее, чем когда-либо, и понимать, что наша цель – второе место. Две-три недели назад мы были воодушевлены борьбой за победу в чемпионате Испании, но теперь очень далеки от этого. Реалии – это борьба за второе место. Мы не так плохи, как в ноябре, но нам нужно стать ещё лучше», — цитирует Хави Mundo Deportivo.
«Барселона» — «Кадис». Испанская Примера 2021/2022. 32-й тур:
- 20 апреля 2022
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