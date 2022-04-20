Билялетдинов: «Енисей» выглядел, как команда РПЛ, а «Рубин» — как команда ФНЛ

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал вылет казанцев из Кубка России.
«Это поражение — несомненный удар по престижу «Рубина». Скорее всего, у них были планы по выходу в полуфинал. Недостаточная самоотдача, недооценка соперника, проблемы с движением? Скажем так, «Енисей» выглядел, как команда РПЛ, а «Рубин» — как команда ФНЛ. Видимо, казанцы не были готовы к такой самоотдаче от «Енисея».
Увольнение Слуцкого? Сезон ещё не провален. Смена тренера может встряхнуть команду, но играть придётся теми же футболистами. А если команда провалится ещё больше? Надо дать доиграть спокойно. Самоотдача «Рубина» была запредельная со «Спартаком». Зуев и Ломовицкий пытались доказать, что их зря списали из спартаковского коробка. Однако повторить такую самоотдачу два раза подряд, тем более посреди недели, маловероятно», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 20 апреля 2022
-
18:40
-
18:31
-
18:30
-
18:24
-
18:19
-
18:15
-
18:12
-
18:00
-
17:56
-
17:51
-
17:48
-
17:33
-
17:32
-
17:28
-
17:26
-
17:20
-
17:19
-
17:18
-
17:17
-
17:13
-
17:13
-
17:11
-
17:10
-
17:03
-
17:00
-
16:59
-
16:50
-
16:48
-
16:48
-
16:45
-
16:43
-
16:37
-
16:37
-
16:33
-
16:29