Гендиректор «Енисея»: хотим написать историю красноярского футбола и выиграть Кубок России

Генеральный директор «Енисея» Алексей Ивахов прокомментировал выход команды в полуфинал Кубка России.

«Мы — спортсмены, поэтому всегда ставим перед собой максимальные цели. При этом мы двигаемся от матча к матчу. Победы дают силы, вдохновение. Ещё минут десять порадуемся и начнём готовиться к матчу с «Ротором».



Рассчитываем ли выйти в финал и взять Кубок? Будем играть и бороться до последнего! Хотим написать историю красноярского футбола и выиграть титул, но загадывать не хочется», — сказал Ивахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

В 1/4 финала Кубка России «Енисей» обыграл казанский «Рубин» со счётом 3:1. Действующим победителем турнира является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.