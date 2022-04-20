Гендиректор «Енисея»: хотим написать историю красноярского футбола и выиграть Кубок России

Генеральный директор «Енисея» Алексей Ивахов прокомментировал выход команды в полуфинал Кубка России.
«Мы — спортсмены, поэтому всегда ставим перед собой максимальные цели. При этом мы двигаемся от матча к матчу. Победы дают силы, вдохновение. Ещё минут десять порадуемся и начнём готовиться к матчу с «Ротором».
Рассчитываем ли выйти в финал и взять Кубок? Будем играть и бороться до последнего! Хотим написать историю красноярского футбола и выиграть титул, но загадывать не хочется», — сказал Ивахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
В 1/4 финала Кубка России «Енисей» обыграл казанский «Рубин» со счётом 3:1. Действующим победителем турнира является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.
- 20 апреля 2022
-
18:40
-
18:31
-
18:30
-
18:24
-
18:19
-
18:15
-
18:12
-
18:00
-
17:56
-
17:51
-
17:48
-
17:33
-
17:32
-
17:28
-
17:26
-
17:20
-
17:19
-
17:18
-
17:17
-
17:13
-
17:13
-
17:11
-
17:10
-
17:03
-
17:00
-
16:59
-
16:50
-
16:48
-
16:48
-
16:45
-
16:43
-
16:37
-
16:37
-
16:33
-
16:29