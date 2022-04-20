Слуцкий: как «Рубин» может что-то наиграть? Игра ставится два месяца на сборах

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался об игре команды.
«Какие могут планы и мысли, как выйти из этой ситуации? Играть каждую игру, готовиться к каждой. Мы ничего не наиграем. Люди на сборах по два месяца готовятся, чтобы поставить игру, а мы оказались по ходу сезона в такой ситуации.
У нас остался месяц до конца — пять матчей. У нас просто нет возможности что-то наиграть. У нас 10 человек. Как мы можем что-то наиграть? Мы их только восстанавливаем к каждой игре. У нас вылетает Кучаев — и сразу возникают серьёзные проблемы. Поэтому какие тут мысли? Мысли, что нужно хотя бы, чтобы эта группа игроков была максимально жива, здорова и готовилась к каждой следующей игре, пытаться добиваться результата за счёт характера, каких-то индивидуальных моментов, которые будут возникать. И, может быть, по ходу будут возникать какие-то наработки, потому что у нас сейчас даже не все футболисты играют на своих позициях», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 20 апреля 2022
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