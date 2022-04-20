Агент Языджи: Юсуф готов к дерби. Он выйдет в старте на матч со «Спартаком»

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, заявил, что футболист выйдет в стартовом составе на матч 1/4 финала Кубка России со «Спартаком».
«Юсуф готов. Он выйдет в стартовом составе», — сказал Чебеджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Стартовый свисток в матче ЦСКА — «Спартак» прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию данной игры.
Полуфинальные игры Кубка России запланированы на 11 мая. Две лучшие команды турнира сойдутся в матче за трофей 29 мая. Действующим победителем турнира является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.
Напомним, ЦСКА арендовал 25-летнего Языджи у французского «Лилля» в зимнее трансферное окно до конца сезона. У армейцев есть право выкупа полузащитника за € 12 млн. Всего турок провёл восемь матчей за российскую команду, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.
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