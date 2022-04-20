Марио Фернандес: бог мне помогает, даёт силы. Вся слава, честь, хвала должны достаться Ему

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал о травме, которую он получил в игре с «Нижним Новгородом».

«В игре с «Нижним» я получил травму, а в матче с «Локомотивом» забил победный гол. Это всё господь бог. Он мне помогает, даёт силы. Если бы не Его помощь, я бы никогда не смог выйти на поле. Вся слава, честь, хвала должны достаться Ему. Я уже ломал нос раньше — насколько помню, это уже четвёртый раз. Да, отёк был существенный, но я хотел играть. Не люблю пропускать матчи, оставаться в стороне, когда команде нужна моя помощь.

И если есть хоть минимальный шанс выйти на поле, я его использую. Уверен, что все в команде поступили бы так же. Это наша работа, она начинается с момента, когда ты переходишь в клуб, и продолжается всё время, пока ты здесь. Есть некоторые травмы, не позволяющие играть в футбол. Но во всех остальных случаях ты обязан выйти на поле», — цитирует Фернандеса пресс-служба клуба.