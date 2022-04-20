Фернандес: в ЦСКА при Слуцком после смены поколений не было слаженности в работе

Защитник ЦСКА Марио Фернандес вспомнил команду при главном тренере Леониде Слуцком.
«При Леониде Слуцком у нас была очень опытная команда, мы предъявляли высочайшие требования к себе и друг к другу. Потом сменились поколения. Лично мне кажется, что в тот момент характер всё равно оставался при нас, но результаты снизились. Я бы сравнил это с ходом шестерёнок: уже не было такой слаженности в работе всего механизма, что-то пошло не так, мы не могли себя обрести.
А сейчас, во второй части чемпионата, мы смогли запустить машину, заставить её функционировать правильно. Шестерёнка встала к шестерёнке, и всё заработало. Новые игроки, «винтики» заняли свои места именно там, где их не хватало. Всё сложилось, мы помогли друг другу, команда сейчас на ходу», — цитирует Фернандеса пресс-служба красно-синих.
- 20 апреля 2022
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