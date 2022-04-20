Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мечта лопнула. Бах, и всё». Пустовойтова — о непопадании в список судей на женский Евро

«Мечта лопнула. Бах, и всё». Пустовойтова — о непопадании в список судей на женский Евро
Комментарии

Российская рефери Анастасия Пустовойтова прокомментировала отстранение от работы на женском чемпионате Европы — 2022.

«Эту новость я, конечно, узнала намного раньше. Наш руководитель, отвечающая за женщин — судей УЕФА, написала мне сообщение, что я и Катя не включены в список.

Что я испытывала в тот момент? Комок в горле, подкатывали слёзы, вспомнила себя в детстве, когда, счастливая, играешь с воздушным шариком, а он бах — и лопнул. Вот так и моя мечта лопнула, бах, и всё! Сконцентрируюсь на работе в России. Назначения на VAR — ответственная и дополнительная нагрузка (в хорошем смысле слова) для арбитра. Повторюсь, для меня любой матч в радость и в любом качестве. Это моя жизнь!» — сказала Пустовойтова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Новость по теме
Российская рефери Анастасия Пустовойтова не будет работать на женском Евро-2022
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022