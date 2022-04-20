«Мечта лопнула. Бах, и всё». Пустовойтова — о непопадании в список судей на женский Евро

Российская рефери Анастасия Пустовойтова прокомментировала отстранение от работы на женском чемпионате Европы — 2022.
«Эту новость я, конечно, узнала намного раньше. Наш руководитель, отвечающая за женщин — судей УЕФА, написала мне сообщение, что я и Катя не включены в список.
Что я испытывала в тот момент? Комок в горле, подкатывали слёзы, вспомнила себя в детстве, когда, счастливая, играешь с воздушным шариком, а он бах — и лопнул. Вот так и моя мечта лопнула, бах, и всё! Сконцентрируюсь на работе в России. Назначения на VAR — ответственная и дополнительная нагрузка (в хорошем смысле слова) для арбитра. Повторюсь, для меня любой матч в радость и в любом качестве. Это моя жизнь!» — сказала Пустовойтова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 20 апреля 2022
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