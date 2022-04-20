«Алания» — «Зенит»: хозяева открыли счёт в игре
Поделиться
Сегодня, 20 апреля, проходит матч «Алания» — «Зенит». Встреча 1/4 финала Кубка России сезона-2021/2022 идёт на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Алания» — «Зенит».
Хозяева открыли счёт в игре на 55-й минуте — отличился Батраз Гурциев. После розыгрыша углового Давид Кобесов выполнил мягкую подачу в штрафную, Гурциев выскочил из-за спин защитников и головой подрезал мяч в сетку ворот.
В 1/8 финала Кубка России «Алания» обыграла тульский «Арсенал» со счётом 1:0, а «Зенит» разгромил «КАМАЗ» (6:0). Действующим победителем турнира является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.
Комментарии
- 20 апреля 2022
-
18:46
-
18:40
-
18:31
-
18:30
-
18:24
-
18:19
-
18:15
-
18:12
-
18:00
-
17:56
-
17:51
-
17:48
-
17:33
-
17:32
-
17:28
-
17:26
-
17:20
-
17:19
-
17:18
-
17:17
-
17:13
-
17:13
-
17:11
-
17:10
-
17:03
-
17:00
-
16:59
-
16:50
-
16:48
-
16:48
-
16:45
-
16:43
-
16:37
-
16:37
-
16:33
Партнерский контент