Лионель Месси может в 2023 году уехать в США или Аргентину

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси может покинуть Европу в 2023 году, сообщает Mundo Deportivo.



По информации источника, решение о своём будущем аргентинец примет в концовке следующего сезона, когда у него будет истекать контракт с французским клубом.



Отмечается, что Месси будет выбирать: остаться в Европе ещё на год или продолжить карьеру в США либо Аргентине.



Ранее появилась информация о том, что в летнее трансферное окно «ПСЖ» планирует расстаться со всеми аргентинскими футболистами, за исключением нападающего Лионеля Месси.



Напомним, Месси перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский нападающий принял участие в 21 матче чемпионата Франции, в которых забил три гола и отдал 13 результативных передач.

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