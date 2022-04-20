Головин — в стартовом составе «Монако» на матч французской Лиги 1 с «Ниццей»

«Монако» объявил стартовый состав на матч 33-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022. На поле с первых минут появится российский полузащитник Александр Головин.



«Монако»: Нюбель, Агилар, Дисаси, Бадьяшиль, Кайо, Вандерсон, Фофана, Тчуамени. Головин, Фолланд, Бен-Йеддер.



Матч 33-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 «Монако» — «Ницца» состоится сегодня, 20 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Луи II» в Фонвьее. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.



Напомним, «Монако» в 32 матчах набрал 53 очка и занимает шестое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. «Ницца» с 54 очками располагается на четвёртой строчке в таблице. Лидером соревнований является «Пари Сен-Жермен» (74). Действующий чемпион Франции — «Лилль».