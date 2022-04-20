«Спартак» выступает за проведение финала Кубка России в «Лужниках»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что красно-белые выступают за проведение финала Кубка России сезона-2021/2022 на стадионе «Лужники» в Москве.
«Однозначно за то, чтобы финал был в «Лужниках». В финал надо сначала выходить? Ну конечно!» — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Сегодня, 20 марта, на стадионе «ВЭБ Арена» состоится матч 1/4 финала Кубка России по футболу сезона-2021/2022 ЦСКА – «Спартак». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19.30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Полуфинальные игры запланированы на 11 мая. Две лучшие команды турнира сойдутся в матче за трофей 29 мая. Действующим победителем турнира является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.
- 20 апреля 2022
-
20:08
-
20:02
-
20:00
-
19:54
-
19:50
-
19:48
-
19:44
-
19:28
-
19:28
-
19:24
-
19:22
-
19:14
-
19:08
-
19:04
-
18:53
-
18:46
-
18:40
-
18:31
-
18:30
-
18:24
-
18:19
-
18:15
-
18:12
-
18:00
-
17:56
-
17:51
-
17:48
-
17:33
-
17:32
-
17:28
-
17:26
-
17:20
-
17:19
-
17:18
-
17:17