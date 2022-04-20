«Спартак» выступает за проведение финала Кубка России в «Лужниках»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что красно-белые выступают за проведение финала Кубка России сезона-2021/2022 на стадионе «Лужники» в Москве.

«Однозначно за то, чтобы финал был в «Лужниках». В финал надо сначала выходить? Ну конечно!» — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 20 марта, на стадионе «ВЭБ Арена» состоится матч 1/4 финала Кубка России по футболу сезона-2021/2022 ЦСКА – «Спартак». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19.30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Полуфинальные игры запланированы на 11 мая. Две лучшие команды турнира сойдутся в матче за трофей 29 мая. Действующим победителем турнира является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.