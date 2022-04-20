Сёмин прокомментировал победу «Алании» над «Зенитом» в 1/4 Кубка России
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на выход «Алании» в полуфинал Кубка России.
«Здесь можно сказать одно: в этом турнире всегда есть и будут сюрпризы. Сегодня команды ФНЛ преподносят сюрпризы. «Енисей» выбил две команды РПЛ. Вчера «Балтика» провела прекрасный матч, большие проблемы «Динамо» создала. Тем и хорош Кубок! Сюрпризы! Сегодня это «Алания», которая прошла «Зенит».
В Кубке нет фаворитов. Не знаю, кого бы выделил. Помните «Орехово-Зуево» в СССР? Всё возможно», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
В 1/8 финала Кубка России «Алания» обыграла тульский «Арсенал» со счётом 1:0, а «Зенит» разгромил «КАМАЗ» (6:0). Действующим победителем турнира является московский «Локомотив»
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