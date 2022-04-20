«Не имеют права так ходить в концовке игры». Мостовой — о вылете «Зенита» из Кубка

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о поражении «Зенита» в матче 1/4 финала Кубка России с «Аланией» (2:2, 5:6 по пенальти).

«Зенит», конечно, сам виноват. Другое дело, что «Аланию» надо похвалить и поздравить. Они на морально-волевых при счёте 1:2 сравняли в концовке с шикарного штрафного. Команда высокого уровня, как «Зенит», не имеет права так ходить в концовке игры. Но правило без дополнительного времени играет на руку командам ниже уровнем. Было бы дополнительное, «Зенит» мог бы добить. У «Зенита» первый тайм вообще плохой был. Во втором тайме заменами что-то поменяли и забили. Но этого слишком мало для того, чтобы проходить дальше», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В 1/8 финала Кубка России «Алания» обыграла тульский «Арсенал» со счётом 1:0, а «Зенит» разгромил «КАМАЗ» (6:0). Действующим победителем турнира является московский «Локомотив».