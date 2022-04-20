Андрей Канчельскис назвал «Спартак» своим фаворитом в Кубке России после вылета «Зенита»
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал фаворита в матче 1/4 финала Кубка России сезона-2021/2022 с ЦСКА.
Ранее «Зенит» неожиданно проиграл «Алании» в другом четвертьфинальном матче. Основное время завершилось со счётом 2:2, а в серии пенальти сильнее оказались владикавказцы.
«Мой фаворит в Кубке после вылета «Зенита»? «Спартак»! Думаю, они обязательно выиграют у ЦСКА. Хотя я буду болеть против них. Это будет очень большое событие как для клуба, так и для болельщиков красно-белых», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.
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