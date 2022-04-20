ЦСКА — «Спартак»: Бакаев с пенальти вывел красно-белых вперёд

Сегодня, 20 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве в рамках 1/4 финала Кубка России по футболу сезона-2021/2022 играют ЦСКА и «Спартак».
Счёт был открыт в первом тайме. На 21-й минуте пенальти в ворота армейцев реализовал полузащитник Зелимхан Бакаев.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Спартак».
Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Помогают ему Алексей Лунёв (Новосибирск) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери — Алексей Матюнин (Москва).
На стадии 1/8 финала красно-белые на своём поле разгромили «Кубань» (6:1), а московские армейцы в гостях оказались сильнее «Сочи» (2:1).
Действующим победителем турнира является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.
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