«Ювентус» — «Фиорентина»: текстовая трансляция матча начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 20 апреля, состоится ответный матч в рамках полуфинала Кубка Италии между «Ювентусом» и «Фиорентиной». Команды будут играть на стадионе «Альянц-Ювентус» в Турине. Противостояние начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Единственным голом в первом матче оказался автогол защитника «Фиорентины» Лоренцо Венути на первой компенсированной минуте. Первым финалистом Кубка Италии стал «Интер», вчера разгромивший «Милан» со счётом 3:0.



Действующим победителем Кубка Италии является «Ювентус», который в финале 2021 года обыграл «Аталанту» со счётом 2:1. Отметим, что «Ювентус» является рекордсменом по количеству побед в Кубке Италии. Туринцы завоёвывали этот трофей 14 раз.