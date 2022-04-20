Арбитр Федотов: вопросов нет — верный пенальти в ворота ЦСКА в игре со «Спартаком»

Российский арбитр Игорь Федотов высказался о пенальти, поставленном в ворота ЦСКА в матче 1/4 финала Кубка России со «Спартаком».
«11-метровый удар в ворота ЦСКА был – рука у Бийола отставлена в сторону, она вверху, это нарушение правил. Москалёву два игрока перекрывало обзор – и он не видел эпизод, надо было либо бежать быстрее, либо уходить в диагональ. А по самому решению вопросов нет – это верный пенальти в ворота ЦСКА в игре со «Спартаком», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Спартак».
Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Помогают ему Алексей Лунёв (Новосибирск) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери — Алексей Матюнин (Москва).
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