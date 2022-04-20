Иван Сергеев: после поражения от «Алании» в раздевалке шоковое состояние

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал вылет команды из Кубка России.
«Поздравляю «Аланию» с выходом в полуфинал — сегодня они выглядели очень хорошо. Эта команда должна выступать в Премьер-Лиге с такой игрой. «Зениту» сегодня не повезло — пропустили гол на 90-й минуте, а серия пенальти — это лотерея. Выходил при счете 0:1, нужно было добавить скорости и отыграться. Хорошо, что забил, но в первую очередь нужно, чтобы выиграла команда.
В концовке не повезло — хозяевам удался хороший удар со штрафного. Игрок «Алании» хорошо исполнил штрафной, попал. Пенальти не отрабатывали — это лотерея, в которой везёт или не везёт даже звёздным игрокам. Хорошая, кубковая атмосфера была. На матч приехало много болельщиков из Владикавказа и Петербурга — играть было приятно. Хорошо, что хозяева шли в атаку: игра шла туда-сюда, на встречных атаках. Думаю, матч понравился болельщикам, которые смотрели его вживую и по телевизору. Конечно, в раздевалке сейчас шоковое состояние», — цитирует игрока пресс-служба клуба.
- 20 апреля 2022
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