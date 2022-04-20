Владислав Радимов заявил, что хотел бы видеть «Аланию» в РПЛ
Поделиться
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов после поражения основной команды сине-бело-голубых от «Алании» заявил, что хотел бы видеть владикавказцев в высшей лиге.
«Хороший и интересный матч! В Кубке всё и всегда возможно. «Алания» была достойна победы, а пенальти — всегда лотерея. Подобные сюрпризы были и ранее. Понятно, что «Зенит» был фаворитом, но игра команды Спартака Гогниева мне очень понравилась. Теперь мы убедились, что любая команда сможет выиграть Кубок.
Хотел бы, чтобы «Алания» вышла в РПЛ. Хорошо знаком с Гогниевым — мы с ним часто общались. Я знаю его философию, она мне очень нравится. Да и команда замечательно играет», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Комментарии
- 20 апреля 2022
-
21:46
-
21:43
-
21:36
-
21:28
-
21:05
-
20:58
-
20:47
-
20:45
-
20:44
-
20:40
-
20:39
-
20:37
-
20:30
-
20:30
-
20:25
-
20:24
-
20:22
-
20:20
-
20:08
-
20:02
-
20:00
-
19:54
-
19:50
-
19:48
-
19:44
-
19:28
-
19:28
-
19:24
-
19:22
-
19:14
-
19:08
-
19:04
-
18:53
-
18:46
-
18:40
Партнерский контент