Владислав Радимов заявил, что хотел бы видеть «Аланию» в РПЛ

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов после поражения основной команды сине-бело-голубых от «Алании» заявил, что хотел бы видеть владикавказцев в высшей лиге.

«Хороший и интересный матч! В Кубке всё и всегда возможно. «Алания» была достойна победы, а пенальти — всегда лотерея. Подобные сюрпризы были и ранее. Понятно, что «Зенит» был фаворитом, но игра команды Спартака Гогниева мне очень понравилась. Теперь мы убедились, что любая команда сможет выиграть Кубок.



Хотел бы, чтобы «Алания» вышла в РПЛ. Хорошо знаком с Гогниевым — мы с ним часто общались. Я знаю его философию, она мне очень нравится. Да и команда замечательно играет», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.