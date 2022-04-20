Сергей Семак: после поражения от «Алании» нам расстраиваться некогда

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение в игре с «Аланией» в рамках 1/4 финала Кубка России.
«Настоящая кубковая игра, где было много борьбы, единоборств, держала в напряжении до конца матча. Также и серия пенальти, естественно, которая, с одной стороны, — лотерея, а с другой — мастерство имеет значение. На мой взгляд, первый тайм мы провели пассивно, после пропущенного мяча включились и играли неплохо, забили один и второй мячи, но, к сожалению, невнимательно сыграли: допустили достаточно опасный невынужденный фол.
Он привёл к пропущенному мячу и дальше уже, поскольку турнир без дополнительного времени, к серии пенальти. В этой серии мы сегодня были хуже. Поэтому жалко, но ничего, будем готовиться к следующему матчу. Нам расстраиваться некогда, через три дня уже следующая игра», — цитирует Семака пресс-служба клуба.
- 20 апреля 2022
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