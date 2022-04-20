Арбитр Федотов: нет никаких аргументов, что была красная карточка для Мухина

Российский арбитр Игорь Федотов высказался о возможной красной карточке для полузащитника ЦСКА Максима Мухина во время матча 1/4 финала Кубка России со «Спартаком».

«В данной ситуации, думаю, Иванов подсказал Москалёву, что тот пропустил жёлтую карточку, вот он и позвал его на красную. Это ни для кого не красная карточка, нога Мухина заканчивает движение в голеностопе. Важно, что судьи просто начинают баловаться в эфире, подсказывают: проще нарушить протокол VAR, но помочь друг другу, указать, что была пропущена жёлтая карточка. Насколько это правильно, я не знаю. Формально так сделать можно, потому что зовут смотреть на красную – и потом главный решает, что нужна жёлтая.



Нет никаких аргументов, что это была красная карточка для Мухина за фол на Игнатове, – и никто бы не смог её объяснить: даже в динамике это не нарушение на красную, так как основной дожим идёт в голеностопе», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Спартак».



Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Помогают ему Алексей Лунёв (Новосибирск) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери — Алексей Матюнин (Москва).