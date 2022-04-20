«Красава» Савина, выступающий в ФНЛ-2, остался без домашнего стадиона
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«Красава», выступающий в Футбольной национальной лиге — 2, остался без домашнего стадиона. Команда выступала на арене «Зоркий» в Красногорске.
Как сообщает Матч ТВ, руководство арены расторгло контракт с клубом.
Владельцем команды является экс-нападающий «Крыльев Советов», «Томи» и «Амкара», а сейчас известный видеоблогер Евгений Савин. Ранее сообщалось, что у клуба имеются серьёзные финансовые проблемы, поэтому бывшему футболисту пришлось продать квартиру в Санкт-Петербурге, чтобы команда могла доиграть сезон.
В нынешнем розыгрыше ФНЛ-2 Группы-2 «Красава» занимает третье место в турнирной таблице первой подгруппы. Команда Савина набрала 31 очко после 18 сыгранных туров. Лидирует в соревнованиях «Тверь» (41).
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