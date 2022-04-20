«Челси» — «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45 мск

Сегодня, 20 апреля, состоится матч «Челси» — «Арсенал». Встреча 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Арсенал».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогать ему будут ассистенты Марк Перри и Джеймс Мейнворинг. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.



«Челси» набрал 62 очка в 30 встречах и занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Арсенал» (54) — на пятом месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (76), действующий чемпион страны — «Манчестер Сити» (74).