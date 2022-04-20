«Челси» — «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45 мск
Поделиться
Сегодня, 20 апреля, состоится матч «Челси» — «Арсенал». Встреча 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Арсенал».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогать ему будут ассистенты Марк Перри и Джеймс Мейнворинг. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.
«Челси» набрал 62 очка в 30 встречах и занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Арсенал» (54) — на пятом месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (76), действующий чемпион страны — «Манчестер Сити» (74).
Комментарии
- 20 апреля 2022
-
21:46
-
21:43
-
21:36
-
21:28
-
21:05
-
20:58
-
20:47
-
20:45
-
20:44
-
20:40
-
20:39
-
20:37
-
20:30
-
20:30
-
20:25
-
20:24
-
20:22
-
20:20
-
20:08
-
20:02
-
20:00
-
19:54
-
19:50
-
19:48
-
19:44
-
19:28
-
19:28
-
19:24
-
19:22
-
19:14
-
19:08
-
19:04
-
18:53
-
18:46
-
18:40
Партнерский контент