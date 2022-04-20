Семак: в борьбе, желании и единоборствах «Алания» была лучше «Зенита», вот и всё

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение в игре с «Аланией» в рамках 1/4 финала Кубка России.

«Перед тем как случился второй гол у «Алании», все футболисты вышли за линию мяча. Запутало ли это и насколько интересным был этот момент с точки зрения тренерской работы? Нет, не удивил. Мы анализировали, что это не в первый и не во второй раз. Здесь больше имело значение исполнительское мастерство бьющего игрока, который хорошо пробил. Насколько это отвлекает вратаря, надо у Миши спросить. Естественно, чтобы забить, нужно прежде всего попасть.

Не думаю, что «Алания» — середняк ФНЛ. Это команда, которая борется за стыковые матчи. А что касается того, получилось или нет, это мотивационная составляющая, опять же — домашнее поле, поддержка, искусственный газон — всё это нивелирует разницу в классе. На первое место выходят борьба, желание, единоборства, и в этом компоненте «Алания» была лучше, вот и всё», — цитирует Семака пресс-служба клуба.