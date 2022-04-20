Сергей Семак: конечно, мы не готовились к серии пенальти

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение в игре с «Аланией» в рамках 1/4 финала Кубка России.

«Я не сказал, что нам не хватило желания. В тех моментах, в которых мы играли в футбол, смотрелись неплохо, создавали, забивали. Но, ещё раз, нужно держать концентрацию 90 минут. Пропустили после двух стандартов, не с игры. При стандартах очень важна концентрация у своих ворот, хотя понятно, что это ещё и мастерство соперника. При первом пропущенном концентрации не хватило, на мой взгляд. При штрафном сложно предъявлять претензии команде, но при угловом мы должны играть лучше.

Нет, конечно, мы не готовились к серии пенальти. Мы предполагали, что она возможна, но подготовка к серии пенальти — достаточно спорный вопрос, потому что на тренировке нет фактора давления, психологическое состояние совсем другое. На тренировке ты можешь забить десять из десяти, а в игре из десяти — три. Поэтому здесь нужно обладать прежде всего хорошей нервной системой», — цитирует тренера пресс-служба клуба.