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«Челси» и «Арсенал» объявили стартовые составы на лондонское дерби

«Челси» и «Арсенал» объявили стартовые составы на лондонское дерби
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Стали известны стартовые составы «Челси» и «Арсенала» на перенесённый матч 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Арсенал».

«Челси»: Менди, Кристенсен, Сарр, Аспиликуэта, Алонсо, Джеймс, Лофтус-Чик, Канте, Маунт, Вернер, Лукаку.

Запасные: Аррисабалага, Жоржиньо, Силва, Пулишич, Чалоба, Ньигес, Баркли, Зиеш, Хаверц.

«Арсенал»: Рамсдейл, Уайт, Габриэл, Холдинг, Тавареш, Джака, Эльнени, Эдегор, Сака, Смит-Роу, Нкетиа.

Запасные: Лено, Ляказетт, Суареш, Пепе, Локонга, Мартинелли, Азиз, Суонсон, Хатчинсон.

Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Джонатан Мосс. Ему будут помогать ассистенты Марк Перри и Джеймс Мейнворинг. Резервный рефери – Эндрю Мэдли.

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