«По горным рекам на кораблях не ходят». В «Алании» отреагировали на победу над «Зенитом»

Сегодня, 20 апреля, проходил матч «Алания» — «Зенит». Встреча 1/4 финала Кубка России сезона-2021/2022 прошла на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном. Основное время завершилось со счётом 2:2, а в серии пенальти сильнее оказались владикавказцы.

Пресс-служба осетинского клуба в своём телеграм-канале после победы над ленинградцами опубликовала пост с подписью «По горным рекам на кораблях не ходят», прикрепив картинку, на которой изображён корабль с золотом внутри.

Хозяева открыли счёт в игре на 55-й минуте — отличился Батраз Гурциев. После розыгрыша углового Давид Кобесов выполнил мягкую подачу в штрафную, Гурциев выскочил из-за спин защитников и головой подрезал мяч в сетку ворот. Дуглас Сантос сравнял счёт в игре на 71-й минуте. Юри Алберто сделал передачу под забегание Данила Кругового, тот от левого края штрафной прострелил в центр, Алан Цараев в подкате попытался прервать атаку, но Дуглас Сантос подхватил мяч, продвинулся чуть вперёд и с близкого расстояния расстрелял ворота.



Иван Сергеев вывел гостей вперёд на 81-й минуте. Розыгрыш углового привёл к прострелу Далера Кузяева во вратарскую, где защитники владикавказцев не уследили за Сергеевым, который в падении переправил мяч в угол ворот. Хозяева сравняли счёт в игре прямым ударом со штрафного — на 92-й минуте отличился Николай Гиоргобиани. Нападающий со штрафного здорово пробил над стенкой, направив мяч в угол ворот.