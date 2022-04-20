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Дуглас Сантос рассказал о диалоге с Круговым, не забившим пенальти в матче с «Аланией»

Дуглас Сантос рассказал о диалоге с Круговым, не забившим пенальти в матче с «Аланией»
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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал вылет команды из Кубка России.

«Пусть сегодня не во всех эпизодах нам удавалось показывать свой футбол, но мы атаковали, боролись до самого конца, смогли перевернуть игру и выйти вперёд. К сожалению, на последних минутах соперник сравнял счёт, но это футбол. Мы знаем, что в нём бывают и такие моменты. Надо поднять голову, хоть мы и провели не очень хороший матч.

Нам надо отстаивать своё преимущество в чемпионате, в этом сезоне нам особенно непросто. Я бы сказал, что серия пенальти — это лотерея, но она зависит от того, как сложилась игра. Я сам не очень большой специалист, но, когда выпадает случай, стараюсь ударить как можно точнее. Ещё на поле подошёл к Круговому и сказал, чтобы он не переживал, что он ещё молод, такое случается. Подобные ситуации должны делать тебя сильнее, главное — не зацикливаться на них», — сказал Сантос в эфире клубного YouTube-канала.

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