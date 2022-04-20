«Реал» и «Осасуна» объявили стартовые составы на матч 33-го тура Примеры

Стали известны стартовые составы «Осасуны» и «Реала» на матч 33-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Осасуна» — «Реал».
«Осасуна»: Эррера, Эрнандес, Анхель, Д. Гарсия, Видаль, Брашанац, Р. Гарсия, Мартинес, Монкайола, Будимир, Авила.
Запасные: Перес, Рамальо, Ойер, У. Гарсия, М. Санчес, Торрес, Перес, Барберо, Барха, И. Санчес.
«Реал»: Куртуа, Алаба, Начо, Милитао, Васкес, Себальос, Вальверде, Камавинга, Бензема, Асенсио, Родриго.
Запасные: Лунин, Фуидиас, Карвахаль, Самора, Кроос, Иско, Латаса, Жуниор.
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Ему будут помогать ассистенты Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес. Резервный рефери – Муресан Серхиу Клаудиу.
- 20 апреля 2022
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