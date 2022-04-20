Александр Самедов поделился эмоциями от дерби ЦСКА — «Спартак» в Кубке

Бывший игрок «Крыльев Советов» Александр Самедов поделился впечатлениями от увиденного в матче между ЦСКА и «Спартаком» в рамках 1/4 финала Кубка России.

«Дерби оправдало мои ожидания! Очень эмоционально. Хорошая игра, понравилась. Держала до последней минуты. Теперь «Спартак» и «Динамо» — фавориты Кубка. Они в разных сетках, поэтому этот матч был бы хорошим финалом!» — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Единственный гол был забит в первом тайме. На 21-й минуте пенальти в ворота армейцев реализовал полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев. В добавленное к первому тайму время вторую жёлтую карточку получил хавбек ЦСКА Жан-Филипп Гбамен.

Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.