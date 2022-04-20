«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря голу Головина и обошёл её в таблице Лиги 1

Сегодня, 20 апреля, на стадионе «Луи II» в Фонвьее в рамках 33-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 «Монако» принимал «Ниццу». Хозяева одержали победу – 1:0.



Единственный гол был забит в добавленное к первому тайму время. Отличился российский полузащитник «Монако» Александр Головин. Отметим, что это третье результативное действие россиянина в последних трёх матчах Лиги 1. До этого футболист отдал по голевой передаче в матче с «Труа» и с «Ренном».



«Монако» в 33 матчах набрал 56 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. «Ницца» с 54 очками располагается на пятой строчке в таблице. Лидером соревнований является «Пари Сен-Жермен» (74). Действующий чемпион Франции — «Лилль».