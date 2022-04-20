Ваноли прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА в 1/4 финала Кубка России
Поделиться
Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал выход в полуфинал Кубка России.
«Благодарен ребятам, была важна победа, мы готовились в непростых условиях. Первый тайм провели хорошо. Во втором тайме не хватило характера, надо добавлять в спортивной злости. Мы могли закрывать игру намного раньше, но не смогли реализовать моменты», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж).
«Спартак» вышел в полуфинал Кубка, а ЦСКА завершил участие в турнире. Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.
Комментарии
- 20 апреля 2022
-
23:18
-
23:17
-
23:14
-
23:03
-
23:02
-
23:01
-
22:57
-
22:54
-
22:47
-
22:47
-
22:47
-
22:43
-
22:39
-
22:36
-
22:34
-
22:30
-
22:22
-
22:18
-
22:18
-
22:17
-
22:13
-
22:13
-
22:11
-
22:11
-
22:09
-
22:06
-
22:05
-
22:02
-
22:01
-
22:01
-
21:58
-
21:57
-
21:56
-
21:52
-
21:46
Партнерский контент