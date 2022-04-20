Ваноли прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА в 1/4 финала Кубка России

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал выход в полуфинал Кубка России.

«Благодарен ребятам, была важна победа, мы готовились в непростых условиях. Первый тайм провели хорошо. Во втором тайме не хватило характера, надо добавлять в спортивной злости. Мы могли закрывать игру намного раньше, но не смогли реализовать моменты», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж).

«Спартак» вышел в полуфинал Кубка, а ЦСКА завершил участие в турнире. Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.