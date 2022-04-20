Паоло Ваноли рассказал, почему «Спартак» отдал преимущество ЦСКА во втором тайме

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал, почему команда отдала преимущество ЦСКА во втором тайме матча 1/4 финала Кубка России (1:0).

«Это часть процесса обретения качества. Схему 3-5-2 мы нарабатывали на сборах. Ребята с ней знакомы. Но в таких матчах результат выходит на первое место. Было важно добиться победы. Понятно, тот факт, что мы — «Спартак», добавляет ответственности. Надо иметь терпение, чтобы получить результат.



Сейчас наш приоритет — матч с «Ростовом». Нужно восстановить силы. Нам предстоит долгий переезд. На первый план выходит психология. В чемпионате мы не там, где должны быть, где заслуживаем», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» вышел в полуфинал Кубка, а ЦСКА завершил участие в турнире. Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.