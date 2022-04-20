«Никогда с таким не сталкивался». Паоло Ваноли — о травмах в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал о ситуации с травмами перед игрой с ЦСКА.

«Перед этим матчем у нас были вынужденные изменения. Никогда с таким не сталкивался, было много травм. Футболисты хорошо понимают схему, в которой играем. Игнатов и Бакаев хорошо себя проявили. В первом тайме нам нужно было использовать глубину. Во втором тайме сделали ромб в центре поля, чтобы лучше владеть мячом, но не реализовали свои моменты. Поэтому интрига сохранялась до последнего момента», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж).

«Спартак» вышел в полуфинал Кубка, а ЦСКА завершил участие в турнире. Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.