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Паоло Ваноли объяснил свой жест после победы над ЦСКА, вспомнив празднование Языджи

Паоло Ваноли объяснил свой жест после победы над ЦСКА, вспомнив празднование Языджи
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Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли объяснил свой жест после победы в матче 1/4 финала Кубка России с ЦСКА (1:0).

«Моё празднование с ушами около рук? Ровно так же праздновал Языджи на нашем стадионе, когда забил нам. Я всё помню. Ничего личного», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Единственный гол в матче был забит в первом тайме. На 21-й минуте пенальти в ворота армейцев реализовал полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев. В добавленное к первому тайму время вторую жёлтую карточку получил хавбек ЦСКА Жан-Филипп Гбамен.

«Спартак» вышел в полуфинал Кубка, а ЦСКА завершил участие в турнире. Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.

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