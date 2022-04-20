В «Спартаке» назвали непростой победу в дерби с ЦСКА в Кубке России

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал выход команды в полуфинал Кубка России по футболу сезона-2021/2022. В четвертьфинальной стадии красно-белые обыграли ЦСКА со счётом 1:0.

Единственный гол был забит в первом тайме. На 21-й минуте пенальти в ворота армейцев реализовал полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев. В добавленное к первому тайму время вторую жёлтую карточку получил хавбек ЦСКА Жан-Филипп Гбамен.

«Непростая игра. Всех с победой!» — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.