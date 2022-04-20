Ваноли: нам очень не хватает болельщиков. Когда они вернутся — принесут больше очков

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал, что красно-белым не хватает фанатской поддержки.

«Надеялись, что Промес восстановится к сегодняшнему дню, но сроки увеличились. У него та же травма. Надеемся, что вернётся скоро и он, и Мозес, и Умяров. Хвалю игру Классена. Не имея игрового времени, он показал себя хорошо в важном матче. Это доказывает, что если ты выкладываешься каждый день, то получишь шанс. Николая Рассказова тоже благодарю за самоотверженность на каждой тренировке. Мне очень нравится, что сегодня мы победили с молодыми игроками.



Это очень важная победа для меня, для клуба. Особенно в год столетия. Победа важна для болельщиков. Нам их очень не хватает. Когда они вернутся на трибуны, они принесут нам ещё больше очков», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.