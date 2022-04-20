Мостовой считает, что можно было не давать пенальти в ворота ЦСКА в дерби со «Спартаком»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА в 1/4 финала Кубка России по футболу сезона-2021/2022.
«Мой прогноз сыграл: я говорил, что либо 1:0, либо 1:1. Очень рад, что «Спартак» прошёл дальше. Первые минут 30 было полное преимущество «Спартака». Первый удар Языджи был к 30-й минуте. «Спартак» к этому времени уже мог парочку забить. Три-четыре момента ещё было у «Спартака», когда нужно было доводить до 2:0. У Кофрие был момент: как там можно было попасть во вратаря — я вообще не понимаю. Если бы «Спартак» забил второй, то игра бы закончилась. ЦСКА понял, что «Спартак» не забивает, и навалом туда: они имели свои моменты и могли спасти игру.
Правильно ли был поставлен пенальти? Если бы я в прошлом не был спартаковцем, то процентов на 90 я бы не поставил пенальти. Для меня это был 50-процентный пенальти, потому что можно было не давать: человек падает и мяч случайно попадает в локоть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 20 апреля 2022
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