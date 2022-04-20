Алексей Березуцкий ответил на вопрос о судействе в матче ЦСКА — «Спартак»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о судействе в матче 1/4 финала Кубка России со «Спартаком» (0:1).

«Мы посмотрим эпизод с удалением. Все неигровые жёлтые карточки — за разговоры, они абсолютно неуместны в футболе», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Помогали ему Алексей Лунёв (Новосибирск) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери — Алексей Матюнин (Москва).

«Спартак» вышел в полуфинал Кубка, а ЦСКА завершил участие в турнире. Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.