Алексей Березуцкий ответил на вопрос о судействе в матче ЦСКА — «Спартак»
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Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о судействе в матче 1/4 финала Кубка России со «Спартаком» (0:1).
«Мы посмотрим эпизод с удалением. Все неигровые жёлтые карточки — за разговоры, они абсолютно неуместны в футболе», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Помогали ему Алексей Лунёв (Новосибирск) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери — Алексей Матюнин (Москва).
«Спартак» вышел в полуфинал Кубка, а ЦСКА завершил участие в турнире. Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.
Новость по теме«Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка России
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