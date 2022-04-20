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Масалитин — о судействе в дерби: в таких играх пенальти не ставятся. Забивай с игры

Масалитин — о судействе в дерби: в таких играх пенальти не ставятся. Забивай с игры
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Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин оценил работу арбитров в матче между красно-синими и «Спартаком».

«Честно говоря, пенальти в таких играх не дают. Логически — да, но в таких играх не ставится пенальти. Забивай ты с игры — столько моментов. В таких играх такие пенальти не ставятся! Но в первом тайме «Спартак» явно переиграл ЦСКА. Удаление было по делу. Во втором случае было движение рукой? Было. Карается карточкой. Такие же моменты он давал «Спартаку», то есть тут вопросов нет», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж).

Сегодня «Спартак» вышел в полуфинал Кубка, а ЦСКА завершил участие в турнире. Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.

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